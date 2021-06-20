الهند تسجل أقل حصيلة إصابات بكورونا خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، أنها سجلت 58.419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل أقل عدد للإصابات اليومية فى البلاد منذ 3 أشهر مضت.





وحسبما نقلت "رويترز"، ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الهند إلى 29.9 مليون حالة مؤكدة منذ بدء الجائجة فى مارس 2020. كما سجلت البلاد 1.576 وفاة جديدة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عداد الوفيات فى البلد الآسيوى إلى 386.713 حالة جراء الإصابة بالوباء.

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