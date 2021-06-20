وزير الخارجية الإسرائيلى: الرئيس الإيرانى الجديد متطرف قتل الآلاف

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، كتب لابيد: "رئيس إيران الجديد، المعروف باسم جزار طهران، متطرف مسؤول عن مقتل آلاف الإيرانيين. وهو ملتزم بطموحات النظام النووية وحملته للإرهاب العالمى".
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلى أن انتخاب إبراهيم رئيسى "يجب أن يؤدى إلى تجديد التصميم على الوقف الفورى لبرنامج إيران النووى، ووضع حد لطموحاتها الإقليمية المدمرة".
وتابع، أن "إبراهيم رئيسى سىء السمعة بالنسبة للإيرانيين والعالم"، مضيفًا أن من انتخبه هو المرشد الأعلى على خامنئى وليس الشعب الإيرانى.
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