اليوم.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلى يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن

جدة - نرمين السيد - يبدأ رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الجنرال أفيف كوخافى، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، اليوم الأحد، حيث يحل ضيفًا على رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلى، حسبما أفادت هيئة البث الإسرائيلى.





وكان الجيش الإسرائيلى أعلن أنه كان من المفترض أن تتم الزيارة فى شهر أبريل الماضى، إلا أنه تم تأجيلها لأسباب تتعلق بتقييم الوضع الأمنى والمواجهات بين إسرائيل وفصائل قطاع غزة. ومن المقرر أن يجرى كوخافى لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعى المستوى فى وزارة الدفاع والجيش الأمريكى خلال زيارته، وعلى رأسهم مستشار الأمن القومى جيك ساليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن. كما تتطرق اللقاءات إلى كافة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها ملف التهديد النووى الإيرانى، وجهود طهران لتعزيز نفوذها فى الشرق الأوسط بشكل عام، وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص، إلى جانب جهود حزب الله اللبنانى فى تعزيز تواجده.

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