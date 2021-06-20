إيران: توقف مفاوضات فيينا والعودة للعواصم لاتخاد القرار

جدة - نرمين السيد - أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجى، اليوم الأحد، توقف مفاوضات فيينا الخاصة بمساعى العودة للاتفاق النووى الإيرانى، قائلاً: "سنعود إلى العواصم من أجل اتخاذ القرار، وليس التشاور".





وحسبما نقلت "سكاى نيوز عربية"، قال كبير المفاوضين الإيرانيين: "نحن أقرب من أى وقت مضى للتوصل لاتفاق"، مؤكدًا أنه تم حل معظم الخلافات وحان الوقت للأطراف الأخرى لتقرر. وأضاف عراقجى، أن كل وثائق الاتفاق شبه جاهزة وتم حل خلافات كبيرة، فى إشارة إلى الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن التجاوزات الإيرانية فى تخصيب اليورانيوم وتجهيزه للاستخدامات غير السلمية، والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

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