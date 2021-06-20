نتائج السانكيام ٢٠٢١ برقم السجل فقط الآن أصبح متاح إلى أولياء الأمور أن يحصلوا على نتائج أبنائهم بالشكل الإلكتروني من خلال الموقع الذي طرحته وزارة التربية الوطنية، والعديد من الطرق الأخرى، لتسهيل الأمور وحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا وهذه المعلومات التي سوف نوضحها من خلال هذا المقال.

نتائج السانكيام ٢٠٢١ برقم السجل فقط

أولياء الأمور يستطيعوا أن يبحثوا عن نتائج أبنائهم من خلال الدخول إلى رابط فضاء الأولياء، كما أنهم يمكنهم أن يحصلوا على النتيجة بالشكل الفور من خلال هذه الخطوات:

يدخل ولي الأمر على موقع الديوان الملكي.

يكتب رقم السجل الخاص بالطالب.

يتم كتابة الرقم السري.

يتم كتابة الرقم الذي يوضح أمام ولي الأمر أو الإجابة على السؤال الذي يطرحه الجهاز.

بمجرد الضغط على إظهار النتيجة سوف تظهر جميع الدرجات الخاصة بالطالب للفصل الدراسي الثاني.

طريقة الحصول على نتائج الصف الخامس

قام تلاميذ الشهادة الابتدائية في الجزائر بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والذين يصل عددهم إلى أكثر من 885 الف طالب.

كان موعد ترقب النتيجة من المواعيد المتفق عليها لإعلانها من خلال وزارة التربية الوطنية، وسوف يتم إعلان نتيجة في نفس الموعد المحدد من خلال الكثير من المواقع الإلكترونية وأهمها فضاء أولياء التلاميذ.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ

حتى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل في هذا الموقع الإلكتروني يمكنهم أن يتبعوا هذه الخطوات:

يدخل ولي الأمر على رابط فضاء أولياء التلاميذ.

يقوم بالضغط على تسجيل جديد.

يكتب بجميع البيانات التي يطلبها الموقع.

يقوم بكتابة البريد الإلكتروني الخاص به.

كتابة رقم الهاتف.

يسجل الرقم السري.

لابد أن يتم مراجعة البيانات بشكل جيد قبل الانتهاء.

ستظهر الشروط والإحكام يتم الموافقة عليها.

يتم كتابة بيانات ولي الأمر.

وفي النهاية ثم الضغط على تسجيل.

وهنا يكون ولي الأمر قد قام بالتسجيل في قضاء أولياء الأمور.

ويمكن التعرف على نتائج أبناءهم عند ظهورها.

تحدثنا من خلال هذا المقال عن جميع التفاصيل التي تخص نتائج السانكيام 2021 برقم السجل فقط وتعرفنا على خطوات التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ.