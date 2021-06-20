“تفعيل” رابط نتائج البكالوريا المغربية bac.men.gov.ma وزارة التربية الوطنية المغربية برقم المسار

رابط نتائج البكالوريا المغربية الدورة العادية 2021، هو أهم ما يشغل بال الأسر المغربية التي لها تلميذ أو تلميذة في الباك، وهناك حالة من القلق لدى التلاميذ بسبب تأخر إعلان النتائج التي كان مقرر لها يوم الجمعة الماضية 18 من شهر جوان الجاري، وحتى اللحظة لم ترفع عبر موقع الوزارة الرسمي، ومن المنتظر أن يتم رفع النتيجة اليوم بحسب مصادر مطلعة من داخل الوزارة، نتيجة الباك أهم النتائج في مسيرة الطلاب فهي التي يتحدد عليها الكلية التي سيترشح لها الطالب، والاستعلام عن النتائج سيكون إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برقم المسار، وفيما يلي رابط الاستعلام وألية الإطلاع على النتيجة.

رابط نتائج البكالوريا المغربية الدورة العادية

تشير التسريبات إلي أرتفاع نسبة النجاح فوق 75% هذا العام، وهي نسبة أكبر من العام الماضي، وتنتظر التلاميذ فتح الرابط كي يتم الدخول ومعرفة النتيجة وكان قد أدا الامتحانات نحو 518 ألف تلميذ وتلميذة، على مستوى المملكة المغربية في جو من الحرص والتأمين العالي بسبب وباء كورونا المستجد، وأعلنت الوزارة أن نتيجة الدورة الاستدراكية سوف تعقد ما بين يومي 5 جولي إلي 8 جولي القادم للتلاميذ الذين لم يوفقوا في الدورة العادية.

الدخول على رابط موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني men.gov.ma . أو الدخول على رابط bac.men.gov.ma موقع التكوين الوطني والمهني. ألدخول على مسطحة taalim.ma. تسجيل رقم المسار ثم رمز التحقق. الضغط على عرض النتائج.

نتيجة الباك الدورة العادية وألية الاستعلاموزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

تهدف وزارة التربية الوطنية إلي تطوير كافة مراحل التعليم بداية من التسجيل للدخول إلي المدارس، حتى الوصول إلي الإطلاع على النتيجة، فهناك دعم كبير يقدم من الحكومة المغربية لوزارة التربية المغربية من أجل النهوض بالمنظومة المغربية، وصرح السيد وزير التربية الوطنية / سعيد أفزازي، أن الوزارة تلقى كل الدعم من الحكومة وتوفر كافة المستلزمات للنهوض بها.

رابط نتائج البكالوريا المغربية 2021

من المنتظر أمن ترفع النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن تأخرت بسبب إجراء المزيد من المراجعات والتدقيق في التصحيح، وكان مقرر أن تعلن نتيجة الباك يوم الجمعة الماضي، ونحن ننتظر معكم وفي حال تم رفعها سنوافيكم بذالك في اللحظة والتو فتابعونا.