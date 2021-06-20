نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع ثانوي 1442 عبر بوابة القبول الموحد afca.mod.gov.sa

نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 1442 بوابة القبول الموحد تجنيد، حيث أعلنت منذ قليل اللجنة المركزية التابعة لوزارة الدفاع، عن ظهور نتائج القبول المبدئي، أو الترشح الأولي لطلبة الكليات العسكرية لحملة الثانوية، فكانت الوزارة قد أعلنت سابقاً على موقعها الإلكتروني، عن فتح بال القبول للتقديم للالتحاق بوزارة الدفاع، وذلك بتاريخ 20\10\1442، الموافق 01\06\2021، عن فتح باب القبول من حاملة الثانوية، وتم اليوم عن أسماء المرشحين مبدئياً من قبل لجنة القبول التابعة لوزارة الدفاع، وذلك وفقاً للشروط الموضوعة من قبل الوزارة، حيث تمت المفاضلة بين المتقدمين بناءً على أسس ومعايير موضوعية، وبناءً على نتائج الاختبارات والمستندات المقدمة.

نتائج القبول المبدئي وزارة الدفاع 2021

أعلنت اليوم وزارة الدفاع عبر موقعها الرسمي عن نتائج الترشح الأولي للمتقدمين، للالتحاق بوزارة الدفاع، كما شددت على المقبولين بضرورة الحضور للمراجعة النهائية في المواعيد المحددة، ومن يتخلف عن المواعيد المحددة له، يعد هذا تنازل منه عن الترشح ولا يحق له مراجعة الوزارة في شيء، بالإضافة إلى إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة عند المراجعة النهائية، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، من التباعد ولبس الكمامة وعدم الاختلاط وعدم اصطحاب مرافقين، كما نبهت وزارة الدفاع على ضرورة طباعة استمارة الترشح الأولي، وإحضارها في الموعد المحدد مع استكمال جميع المتطلبات والمستندات الأخرى.

رابط بوابة القبول الموحد وزارة الدفاع

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين والمرشحين مبدئياً، من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن النتيجة وزارة الدفاع 1442.

المستندات المطلوبة للمراجعة

شددت لجنة القبول بضرورة الحضور للمراجعة في المواعيد المحددة، من قبل اللجنة المركزية للقبول، وعلى المقبولين إحضار ما يلي من مستندات للمراجعة وللمطابقة وهذه المستندات كالتالي:

صورة من شهادة الثانوية للمرشح.

عدد صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالمرشح.

إحضار صورة من دفتر العائلة لوالد المتقدم.

صورة موثقة من نتيجة اختبارات القدرات العامة “قياس”.

صورة من أداء الاختبار التحصيلي والكفايات.

معادلة الشهادة وإحضار صورة منها في حال الحصول عليها من خارج المملكة.

صورة من الهوية الوطنية لوالد المتقدم.

شددت لجنة القبول الموحد وزارة الدفاع 1442، على اتباع بعض الإجراءات عند الحضور للمراجعة ومطابقة المستندات، وهذه التعلمات كالتالي:

الالتزام التام من قبل المقبولين بالحضور في المواعيد المحددة من قبل اللجنة.

عدم الحضور يعد تنازل من المتقدم واستغناء عن حقه في الترشح، ولا يحق له الرجوع على لجنة القبول في شيء.

الالتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية المتبعة عند المراجعة.

الحضور بالذي الرياضي المطلوب.

إحضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة عند الحضور للمراجعة والمطابقة.

عدم إحضار مرافق مع المترشح والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة.

تعليمات يجب الالتزام بها