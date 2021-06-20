مقتل 259 مسلحًا وإصابة 160 من طالبان فى اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية

جدة - نرمين السيد - وأضافت وزارة الدفاع - فى بيان أوردته وكالة أنباء "بختار" الأفغانية اليوم الأحد - أن الاشتباكات اندلعت فى 13 إقليما، وأسفرت عن مقتل 259 مسلحًا وإصابة 160 آخرين، بجانب تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة لطالبان.
وفى غضون ذلك، تم اكتشاف وإبطال مفعول عدد من الألغام الأرضية التى زرعها مسلحو طالبان.
وفى الوقت ذاته، أعلنت حركة طالبان سيطرتها على عدة مناطق بالبلاد، من بينها منطقة ميرزاكا بإقليم باكتيا، ويقع جنوب شرقى البلاد، لكن وزارة الدفاع لم تؤكد بعد سقوط المنطقة.
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