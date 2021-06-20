عاجل.. هجوم صاروخى على قاعدة عين الأسد بالأنبار غرب العراق

جدة - نرمين السيد - تعرضت قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار غرب العراق، اليوم الأحد، لهجوم صاروخى، فى محاولة جديدة لاستهداف قوات عسكرية فى البلاد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





وبحسب "العربية"، أوضحت المصادر أن صاروخين سقطا فى محيط القاعدة التى تضم عسكريين أمريكيين، لافتة إلى أن القوات الأمنية أغلقت منطقة البغدادى فى الأنبار بشكل كامل، بحثًا عن مطلقى الصورايخ. وتشهد القاعدة العسكرية فى عين الأسد هجمات متكررة، ففى يوم 5 يونيو الجارى، أعلن الجيش العراقى أن "منظومة الدفاع الجوى فى قاعدة عين الأسد الجوية" تصدت لطائرتين مسيرتين، وتمكنت من إسقاطهما. كذلك شهدت القاعدة العسكرية سقوط ما يقارب 10 صواريخ كاتيوشا فى شهر ديسمبر الماضى. واتهم مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية ـ طلبوا عدم ذكر أسمائهم ـ كتائب حزب الله المدعومة من إيران أو جماعة تابعة لها بتنفيذ الهجوم.

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