موعد نتائج المراسلة ٢٠٢١ يعتبر من الأمور التي يهتم بها جميع طلاب المراسلة، ولهذا بدأ موقع الديوان الوطني في الإعلان هذا الموعد حتى يظهر جميع نتائج الطلاب لعام 2021 ولكن حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم لابد من أن يقوموا بالدخول على موقع دورة جوان 2021 حتى يتمكنوا من التعرف على النتيجة، وسوف نوضح هذا الأمر من خلال هذا المقال.

رابط نتائج المراسلة 2021

وزارة الوطنية للتكوين والتعليم قامت بتخصيص رابط يتم من خلاله التعرف على نتائج المراسلة لجميع الطلاب المرشحين:

يدخل الطالب على موقع نتائج المراسلة الإلكتروني من خلال الرابط المباشر الخاص بها.

يتم الدخول على رقم التسجيل لعام 2021 .

يختار الطالب الولاية التابع لها .

جميع البيانات المطلوبة يتم إدخالها على الموقع وأهمها تاريخ ميلاده والكثير من البيانات الأخرى التي تخصه.

ثم يضغط الطالب على عرض النتيجة.

فتظهر له أن نتيجة بالدرجات بالتفصيل.

نتائج المراسلة 2021

موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين وضح أنه لابد من أن يتم تفعيل الموقع الإلكتروني حتى يتمكن الطلاب من أن يحصلوا على النتائج المراسلة بالشكل الإلكتروني.

ويُسهل عليهم الذهاب إلى الأماكن المخصصة للحصول على النتيجة.

ويحفظهم هذا الأمر من التعرض إلى انتشار فيروس كورونا، ونضمن سلامة الطلاب.

كما يمكن للطالب أن يستخرج النتيجة بالشكل الإلكتروني من خلال دخوله على الموقع الرسمي لديوان الوطنية.

موعد إعلان نتائج المراسلة 2021

من خلال الصفحات الرسمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين مثل صفحة الفيس بوك أعلن أن نتائج امتحانات المستوى للطلبة المراسلة، سوف يتم الاطلاع على النتائج في بداية شهر جوليا 2021 .

وسوف يحصل الطلاب على هذه النتائج من خلال المنصة الرقمية للكشف عن نتائج الخاصة بطلاب المراسلة.

كما أن هذا الموقع يوفر على الطلاب السابقين أن يسجلوا من جديد في المستوى الأعلى من المستوى الذين قاموا باجتيازه في الفترة الأخيرة.

وكما يعطيهم الفرصة أيضا لكي يستخرجوا الشهادة التي تثبت المستوى الذي وصلوا إليه.

في نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن موعد نتائج المراسلة ٢٠٢١ نكون قد وضحنا لكم جميع التفاصيل عن كيفية التعرف على نتائج المراسلة 2021.