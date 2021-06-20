أخبار اليمن : إسقاط طائرة تجسس أمريكية بمأرب

إسقاط طائرة تجسس أمريكية بمأربتمكنت الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان، أنه تم إسقاط الطائرة التجسسية من طراز سكان إيغل Scan Eagle بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف موثقة بعدسة الإعلام الحربي وسوف يتم بث مشاهد العملية وحطام الطائرة لاحقا إن شاء الله.

وحسب وكالة الابناء اليمنية (سبأ) فقد أكد العميد سريع أن القوات المسلحة لن تألوا جهدا في القيام بمسؤلياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية.