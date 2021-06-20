مانشيني يسخر من منتخب ويلز.. وغاريث بيل يرد بقوة

استبق كل من المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني، ونجم منتخب ويلز غاريث بيل، اللقاء المرتقب بين منتخبي البلدين ضمن منافسات بطولة الأمم الأوربية، الأحد، بتصريحات "نارية".

وقال المدير الفني لمنتخب إيطاليا روبرتو مانشيني في مؤتمر صحفي عقد، السبت: "أتوقع أداء من منتخب ويلز يشبه ما كان يقدمه ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه منتخب يملك مهارات فنية قد تسبب المتاعب لنا".

واعتبر محللون رياضيون أن تشبيه مانشيني لمنتخب ويلز بفريق ستوك سيتي ، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، وعرف بأسلوبه الدفاعي، يحمل طابعا ساخرا.

وردا على تعليق مانشيني، قال غاريث بيل: "لم أكن أعرف من قبل أن ستوك سيتي جيد بهذا الشكل"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وأضاف نجم المنتخب الويلزي: "مستعدون لتحدي إيطاليا، وسنحاول الفوز والتأهل لثمن النهائي في الصدارة، من أجل البقاء هنا وخوض مباراة دور الستة عشر على ملعب ويمبلي في لندن، لأنه سيكون أمرا جيدا لجماهيرنا".

وعن المواجهة القادمة، أوضح بيل: "لدينا الآن ثقة أكبر في إمكانياتنا وقدرتنا، الثقة تأتي مع الانتصارات، وهذا سيساعدنا أمام منتخب إيطاليا القوي للغاية، والمباراة ستكون صعبة، لأن إيطاليا تلعب كرة هجومية، لكن هذا لا يعني أنها لا تملك نقاط ضعف، هناك بعض الجوانب التي بإمكاننا استغلالها، وأتمنى أن نلعب بطريقة متكاملة".

ومن جانبه، اعتبر مدرب منتخب ويلز روبرت بيج، أن تصريحات مانشيني لا تؤثر عليه أو على فريقه، مؤكدا أن المقارنة مع ستوك سيتي لا تزعجه.

وتتصدر إيطاليا حاليا المجموعة الأولى بعد فوزين متتاليين بنتيجة واحدة 3-صفر على تركيا وسويسرا.

ولم تخسر إيطاليا في 29 مباراة متتالية في كل المسابقات منذ الهزيمة 1-صفر أمام البرتغال في سبتمبر أيلول 2018.

وإذا تجنبت الخسارة أمام ويلز، فستعادل إيطاليا أطول سجل لها في المباريات المتتالية دون هزيمة والبالغ 30 مباراة، والذي سبق وأن سجلته بين 1935و1939، وفق ما ذكرت "رويترز".