صورة تجسد فوائد إغلاق كورونا.. اكتشاف يعود للقرن لـ1600 عام

تسبب الإغلاق الذي فرض حول العالم لمواجهة جائحة كوفيد-19، بآثار سلبية طالت مجالات عديدة، إلا أنها كانت ذات وجه إيجابي أحيانا، كما حدث مؤخرا في تركيا.

وبفضل الإغلاق الذي فرض في تركيا لتفشي فيروس كورونا المستجد، فقد ساهم ذلك في تطهير المسطحات المائية من التلوث، الأمر الذي كشف عن أطلال كنيسة القديس نيوفيتوس التي تعود إلى العصر البيزنطي.

وظهرت أطلال الكنيسة التي يزيد عمرها على 1600 عام، بشكل واضح في بحيرة "إزنك" في شمال غرب تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وصنّف للمعهد الأثري الأميركية كنيسة القديس نيوفيتوس، كواحدة من أفضل عشرة اكتشافات لهذا العام.

ويعتقد الباحثون أن الكنيسة بنيت في القرن الرابع، وقد دمرت وغمرتها المياه بعد زلزال وقع في المنطقة قرابة العام 740.