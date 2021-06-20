شرطة الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 11 فلسطينيًا فى دير الأسد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، تأتى حملة الاعتقالات الإسرائيلية عقب الأحداث التى شهدتها البلدة يوم أمس السبت، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية حفل زفاف فى البلدة، وقامت بالاعتداء على المتواجدين بالحفل، وإطلاق النار فى الهواء، ما أسفر عن إصابة شاب فى الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة جدًا.

وأشارت الوكالة إلى اندلاع مواجهات مع بعض الأهالى والشبان الذين تصدوا لهذه الاعتداءات فى أعقاب ذلك، وطالبوهم بمغادرة المكان، إلا أن القوات الإسرائيلية واصلت اعتدائها على الأهالى، واستنفرت الوحدات الخاصة للبلدة.