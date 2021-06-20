جدة - نرمين السيد - وقال تقرير للتلفزيون المركزى الصينى الحكومى، إن المبنى السكنى الذى يقع بمدينة تشنتشو بمحافظة روتشينج في مقاطعة هونان انهار بعد منتصف الليل بقليل.
وبحسب التقرير، كان من بين قاطنى المبنى البالغ عددهم 27 شخصًا، تمكن 15 من الفرار، وبقى 12 آخرين محاصرين تحت الأنقاض. فيما تم استدعت السلطات المئات من عمال الانقاذ، وتم انتشال 10 من المحاصرين حتى الآن.
فيما لا يزال 7 أشخاص يخضعون للعلاج فى المستشفى، فى حين تأكد وفاة 3 أشخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 أشخاص على الأقل فى انهيار مبنى وسط الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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