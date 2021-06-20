مقتل 3 أشخاص على الأقل فى انهيار مبنى وسط الصين

جدة - نرمين السيد - وقال تقرير للتلفزيون المركزى الصينى الحكومى، إن المبنى السكنى الذى يقع بمدينة تشنتشو بمحافظة روتشينج في مقاطعة هونان انهار بعد منتصف الليل بقليل.

وبحسب التقرير، كان من بين قاطنى المبنى البالغ عددهم 27 شخصًا، تمكن 15 من الفرار، وبقى 12 آخرين محاصرين تحت الأنقاض. فيما تم استدعت السلطات المئات من عمال الانقاذ، وتم انتشال 10 من المحاصرين حتى الآن.

فيما لا يزال 7 أشخاص يخضعون للعلاج فى المستشفى، فى حين تأكد وفاة 3 أشخاص.