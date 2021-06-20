عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية

عروض اكسترا الأسبوعية 2021م، متجر اكسترا من أهم المتاجر الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث أنه يقدم أفضل العروض على الكثير من المنتجات وليس منتج واحد فقط كما يظن البعض، أي أنه يقدم عروضاً على هواتف المحمول والأجهزة الكهربائية واكسسورات الهواتف وغير ذلك، وإذا كنت تهتم بالعروض المقدمة من متجر اكسترا فعليك بإتباع قراءة هذا المقال.

عروض اكسترا اليوم

تخفيضات متجر اكسترا في السعودية 2021م والتي تقدمها لعملائها في فصل الصيف يمكنك الحصول على كتالوج التخفيضات الخاصة بمتجر اكسترا من خلال الموقع الرسمي لهم أو الذهاب لاقرب فرع للحصول على المنتجات بسعر مخفض حيث وصلت التخفيضات الي 50 % على بعض المنتجات المعروضة.

فيليبس منقي الهواء وصل سعرها إلى 899 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 1229 ريال سعودي. بلغ سعر بيورير منقي هواء إلى 1849 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2309 ريال سعودي. وصل سعر إل جي قناع وجه منقي للهواء قابل للارتداء باللون الأبيض إلى 799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1149 ريال سعودي. فيليبس منقي هواء وصل سعرها إلى 529 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 729 ريال سعودي. بلغ سعر جليم غاز موقد، 5 عيون إلى 3049 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3899 ريال سعودي.

بلغ سعر فريزر كلاس برو أفقي 99 لتر، 3.5 قدم باللون الأبيض إلى 599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي. بلغ سعر كلاس برو فريزر ثلاجة عمودي، 21 قدم باللون الفضي إلى 3099 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3999 ريال سعودي. كلاس برو فريزر أفقي، 142 لتر 5 قدم باللون الأبيض وصل سعره إلى 749 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 999 ريال سعودي. هايبر فريزر عمودي، 9.3 قدم وصل سعره إلى 2799 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 3899 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا