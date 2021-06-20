أخبار اليمن : استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بقصف سعودي على صعدة

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استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بقصف سعودي على صعدة

استشهد وأصيب خمسة مواطنين اليوم، بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة . استشهاد وإصابة خمسة مواطنين بقصف سعودي على صعدةاستشهد وأصيب خمسة مواطنين اليوم، بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة . وأوضح مصدر أمني بصعدة أن العدو السعودي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبه ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين. وأشار المصدر إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد ساعات من الجريمة التي ارتكبها العدوان في مديرية شدا وراح ضحيتها شهيد وجريحين.

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