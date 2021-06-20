تحذير من موجة ثالثة لكورونا في الهند
حذر رانديب جوليريا رئيس معهد عموم الهند للعلوم الطبية من أنه في حال عدم اتباع السلوك الملائم لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، ستشهد البلاد موجة تفش ثالثة للفيروس خلال الستة إلى الثمانية أسابيع المقبلة.
ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن جوليريا القول، إنه حتى يتم تطعيم عدد مناسب ضد فيروس كورونا، يجب اتباع السلوك الملائم لمواجهة الفيروس، مشددا على الحاجة لرقابة صارمة وتطبيق إجراءات إغلاق محددة في حالة ارتفاع حالات الاصابة.
وأكد جوليريا إلى أنه حتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن الأطفال سوف يكونون أكثر تضررا من موجة التفشي المقبلة.
وكان علماء الأوبئة بالهند قد أشاروا في وقت سابق إلى أن حدوث موجة تفش ثالثة للفيروس أمر لا مفر منه، ومن المرجح أن تبدأ في سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين.المصدر:د ب أ
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