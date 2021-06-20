الكرملين: بوتين يجيب على أسئلة المواطنين فى الحوار المباشر نهاية الشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة فى جلسة الحوار السنوى المباشر مع المواطنين فى 30 يونيو الجارى، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية، وسيبث عبر القنوات والإذاعات الفيدرالية الروسية والإنترنت.





ويمكن للمواطنين إرسال أسئلتهم إلى الرئيس بوتين هاتفيًا أو عبر الإنترنت، لطرحها فى البرنامج الذى يحمل اسم "الخط المباشر". وبحسب البيان المنشور على موقع الكرملين، فإن "بوتين سيجيب على أسئلة المواطنين حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداخلية، والأجندة الدولية". وأضاف البيان: "سيستطيع كل مواطن سؤال الرئيس الروسى هاتفيا أو عبر الرسائل القصيرة أو صفحات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلاً عن تطبيق الاتصال المرئى المباشر مع الاستديو"، حسبما نقلت "روسيا اليوم". يذكر أن برنامج "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" ينظم سنويا منذ عام 2001، باستثناء عامى 2004 و2012، وتجاوزت مدة أطول هذه الحوارات الـ4 ساعات و45 دقيقة عام 2013.

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