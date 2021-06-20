رئيس الحكومة الليبية: اليوم إعادة فتح الطريق الساحلى مصراتة-سرت

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إعادة فتح الطريق الساحلى "مصراتة-سرت"، وذلك بعد إغلاقه الذى استمر عامين، حسبما نقلت قناة "العربية".





وفى تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال الدبيبة: "اليوم، سنطوى صفحة من معاناة الشعب الليبى، نخطو خطوة جديدة فى البناء والاستقرار والوحدة". وأضاف: "تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التى نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلى، معًا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".

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