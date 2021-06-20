تنسيق الثانوية العامة 2021 جميع المحافظات بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

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لقد بدأ الكثير من الناس التساؤل عن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2021 ، ولذلك زاد البحث عن التنسيق للقبول في جميع المحافظات بعد قيام طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية بأداء الامتحانات وتم الإعلان والتصريح عن النتائج في جميع المحافظات حيث يتأهل جميع طلاب الشهادة الإعدادية وينتظرون معرفة تنسيق القبول الخاص بالثانوية العامة واليوم سوف نعرض لكم عن طريق موقع ثقفني كل التفاصيل والمعلومات بشأن التنسيق الخاص بالقبول في الثانوية .
من خلال التنسيق التالي سيعرف الطلاب التنسيق الخاص بكل محافظة تابع لها فإليكم التنسيق في العديد من محافظات مصر وهذا ما صدر من وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات المصرية:
- تنسيق محافظة القاهرة : 254 مجموع كلي
- تنسيق محافظة : 240 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الجيزة :251 مجموع كلي
- تنسق محافظة المنوفية : 250 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الشرقية : 252 مجموع كلي
- تنسيق محافظة أسيوط : 260 مجموع كلي
- تنسيق محافظة العربية : 253 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الإسكندرية : 250 مجموع كلي
- تنسيق محافظة سوهاج : 55 مجموع كلي
- تنسيق محافظة السويس :250 مجموع كلي
- تنسيق محافظة دمياط : 255 مجموع كلي
- تنسيق محافظة المنيا : 247 مجموع كلي
- تنسيق محافظة البحيرة : 260 مجموع كلي
- تنسيق محافظة قنا : 258 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الاقصر : 243 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الاسماعيلة :247 مجموع كلي
- تنسيق محافظة اسوان : 240 مجموع كلي
- تنسق محافظة الدقهلية : 259 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الوادي الجديد :240 مجموع كلي
- تنسيق محافظة مطروح : 220 مجموع كلي
يعتبر التنسيق هو الذي يحدد إذا ما كان الطالب سوف يلتحق بمدارس الثانوية العامة أم لا وإذا كان سيلتحق بالتعليم الفني أو التمريض ، لذلك هذا الموضوع يبحث عنه الكثيرين من الطلبة وأولياء الأمور لتحديد مصير الطلبة في العام القادم للتقديم .
الوسوم
لقد بدأ الكثير من الناس التساؤل عن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2021 ، ولذلك زاد البحث عن التنسيق للقبول في جميع المحافظات بعد قيام طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية بأداء الامتحانات وتم الإعلان والتصريح عن النتائج في جميع المحافظات حيث يتأهل جميع طلاب الشهادة الإعدادية وينتظرون معرفة تنسيق القبول الخاص بالثانوية العامة واليوم سوف نعرض لكم عن طريق موقع ثقفني كل التفاصيل والمعلومات بشأن التنسيق الخاص بالقبول في الثانوية .
من خلال التنسيق التالي سيعرف الطلاب التنسيق الخاص بكل محافظة تابع لها فإليكم التنسيق في العديد من محافظات مصر وهذا ما صدر من وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات المصرية:
- تنسيق محافظة القاهرة : 254 مجموع كلي
- تنسيق محافظة : 240 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الجيزة :251 مجموع كلي
- تنسق محافظة المنوفية : 250 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الشرقية : 252 مجموع كلي
- تنسيق محافظة أسيوط : 260 مجموع كلي
- تنسيق محافظة العربية : 253 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الإسكندرية : 250 مجموع كلي
- تنسيق محافظة سوهاج : 55 مجموع كلي
- تنسيق محافظة السويس :250 مجموع كلي
- تنسيق محافظة دمياط : 255 مجموع كلي
- تنسيق محافظة المنيا : 247 مجموع كلي
- تنسيق محافظة البحيرة : 260 مجموع كلي
- تنسيق محافظة قنا : 258 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الاقصر : 243 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الاسماعيلة :247 مجموع كلي
- تنسيق محافظة اسوان : 240 مجموع كلي
- تنسق محافظة الدقهلية : 259 مجموع كلي
- تنسيق محافظة الوادي الجديد :240 مجموع كلي
- تنسيق محافظة مطروح : 220 مجموع كلي
يعتبر التنسيق هو الذي يحدد إذا ما كان الطالب سوف يلتحق بمدارس الثانوية العامة أم لا وإذا كان سيلتحق بالتعليم الفني أو التمريض ، لذلك هذا الموضوع يبحث عنه الكثيرين من الطلبة وأولياء الأمور لتحديد مصير الطلبة في العام القادم للتقديم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تنسيق الثانوية العامة 2021 جميع المحافظات بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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