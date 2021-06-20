تنسيق الثانوية العامة 2021 جميع المحافظات بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

لقد بدأ الكثير من الناس التساؤل عن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2021 ، ولذلك زاد البحث عن التنسيق للقبول في جميع المحافظات بعد قيام طلاب الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية بأداء الامتحانات وتم الإعلان والتصريح عن النتائج في جميع المحافظات حيث يتأهل جميع طلاب الشهادة الإعدادية وينتظرون معرفة تنسيق القبول الخاص بالثانوية العامة واليوم سوف نعرض لكم عن طريق موقع ثقفني كل التفاصيل والمعلومات بشأن التنسيق الخاص بالقبول في الثانوية .



تنسيق الثانوية العامة 2021

من خلال التنسيق التالي سيعرف الطلاب التنسيق الخاص بكل محافظة تابع لها فإليكم التنسيق في العديد من محافظات مصر وهذا ما صدر من وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات المصرية:

تنسيق محافظة القاهرة : 254 مجموع كلي

تنسيق محافظة : 240 مجموع كلي



تنسيق محافظة الجيزة :251 مجموع كلي

تنسق محافظة المنوفية : 250 مجموع كلي



تنسيق محافظة الشرقية : 252 مجموع كلي



تنسيق محافظة أسيوط : 260 مجموع كلي

تنسيق محافظة العربية : 253 مجموع كلي

تنسيق محافظة الإسكندرية : 250 مجموع كلي

تنسيق محافظة سوهاج : 55 مجموع كلي

تنسيق محافظة السويس :250 مجموع كلي



تنسيق محافظة دمياط : 255 مجموع كلي

تنسيق محافظة المنيا : 247 مجموع كلي

تنسيق محافظة البحيرة : 260 مجموع كلي



تنسيق محافظة قنا : 258 مجموع كلي

تنسيق محافظة الاقصر : 243 مجموع كلي



تنسيق محافظة الاسماعيلة :247 مجموع كلي



تنسيق محافظة اسوان : 240 مجموع كلي



تنسق محافظة الدقهلية : 259 مجموع كلي



تنسيق محافظة الوادي الجديد :240 مجموع كلي



تنسيق محافظة مطروح : 220 مجموع كلي

تنسيق الشهادة الإعدادية 2021

يعتبر التنسيق هو الذي يحدد إذا ما كان الطالب سوف يلتحق بمدارس الثانوية العامة أم لا وإذا كان سيلتحق بالتعليم الفني أو التمريض ، لذلك هذا الموضوع يبحث عنه الكثيرين من الطلبة وأولياء الأمور لتحديد مصير الطلبة في العام القادم للتقديم .