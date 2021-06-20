الإستعلام عن نتائج التحصيلي للثانوية العامة 1442 عبر موقع قياس وتوكلنا

يبحث طلاب الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية عن نتائج التحصيلي 1442 الخاصه بالمرحلة الأولي والتي قد سبق وأعلنت الهيئة للتقويم والتدريب بمواقع تم تحديدها موقع قياس وتطبيق توكلنا وجميع ما يحتاجه الطالب سواء درجات التحصيلي والتي تم تحديدها من قبل لـ100 درجة وكذلك يمكن معرفة كل طالب لمجمل التراكمي الخاص به لأختبارات التحصيلي في الخمس سنوات السابقة وكما هو معروف يتم الحصول على النتائج من خلال رقم الهوية من خلال عدة خطوات يمكنك متابعة الخطوات من خلال هذا المقال.

نتائج التحصيلي 1442 للمرحلة الثانوية

خطوات النتائج:

الدخول إلي الموقع الذي سبق تحديده موقع قياس. إدخال البيانات المطلوبة السجل المدني أولاً ثم كلمة المرور التابعة للطالب والطالبة. إتباع كافة الخطوات ثم الضغط والتأكيد على أيقونة أنا لست روبوت ثم إدخال الرمز المطلوب أو التحقق بالصور. يظهر العديد من الأيقونات نقوم بإختيار أيقونة النتائج، ثم تحديد نتائج اختبار التحصيلي 1442. الضغط على أيقونة البحث والإستعلام.

بسبب إدراك الهيئة التعليمية أعداد الطلاب الكبيرة أدركت أنه لا يصلح موقع واحد فقط للحصول على النتيجة حتى لا يحدث نوعاً من الضغط على المواقع لذلك قامت الهيئة بتوفير نتائج التحصيلي على مواقع أخري مثل موقع توكلنا لتخفيف الضغط على المواقع الأخري وللتعرف على كيفية الحصول على النتيجة عبر توكلنا يمكنك متابعة السطور التاليه.

أولاً تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف للأندرويد والآيفون.

يمكن للطالب أو أولياء الأمور التسجيل على تطبيق توكلنا.

عند عدم وجود حساب مسبق للطالب على التطبيق يقوم الطالب بإدخال رقم هاتف تعريفي والإنتظار لدقيقة وسيتم إرسال رسالة يجب إدخالها حتى يستطيع التعامل بسهولة عبر توكلنا.

سيظهر العديد من النتائج، قم بإختيار نتائج التحصيلي للثانوية العامة وسيظهر كافة النتائج التي تحتاجها.

نتائج التحصيلي عبر توكلنا: