شروط التقديم لبرنامج مسار التميز للابتعاث ورابط التقديم والتخصصات المتاحة

مؤخرًا تم استحداث مسار التميز للابتعاث وذلك تنفيذًا لتوجيهات سمو خادم الحرمين الشريفين، حيث تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير مهارات أبنائها باستمرار، حيث أن المواطن السعودي هو أهم ما تملكه المملكة، لذلك تقوم وزارة التعليم بالمملكة بإرسال البعثات للخارج للدراسة في أرقى الجامعات العالمية، حتى تضمن أن يحصل أبنائها على أحدث ما توصل إليه العلم الحديث.

ما هو مسار التميز للابتعاث

هذا البرنامج تم استحداثه حتى يتم تأهيل الطلاب ورفع مستواهم العلمي من خلال تلقي العلم في مؤسسات تعليمية عالمية، وذلك تحقيقًا لرؤية 2030م، ويتميز مسار التميز للابتعاث بوجود تخصصات جديدة للابتعاث.

تخصصات مسار التميز للابتعاث

تشمل تخصصات الابتعاث التي يمكن التقديم عليها :

إذارة الأعمال

الأمن الوطني

الاقتصاد

الأنثروبولوجيا

التاريخ

الجغرافيا

الخدمة الاجتماعية

العدالة الجنائية

الرياضة والإدارة الرياضية

السياحة وإدارة الفنادق والإدارة السياحية

علوم البحار

الفلسفة

الموارد البشرية.

كما يوجد بعض التخصصات التي لم تعد موجودة بسبب امتلاء المقاعد.

شروط التقديم للابتعاث في مسار التميز

ويمكن لمن تتحق لديه الشروط التالية أن يقدم طلب الالتحاق للابتعاث، وتشمل:

أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم قد تم قبوله بالفعل في أي برامج أكاديمي في جامعات محددة داخل المملكة سواء برنامج بكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة ، ويجب أن يكون القبل في هذا البرنامج غير مشروط.

إذا كان المتقدم قد حصل على مؤهله السابق قبل الالتحاق بالبرنامج الجديد من خارج المملكة، فيقوم بمعادلة شهادته.

أن يقدم المتقدم الوثائق المطلوبة كاملة وصحيحة، وأي أوراق سيثبت عدم صحتها سيتم استبعادها فورًا.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

سوف تخضع الطلبات لأحكام وضوابط الابتعاث التي حددتها وزارة التعليم بالمملكة.

يتم التقديم للالتحاق ببرنامج مسار التميز للابتعاث عن طريق مسار سفير الإلكتروني.

ويتم اختيار التخصص المطلوب سواء بكالوريوس أو دراسات عليا ماجستير أو دراسات عليا دكتوراة

ويجب قراءة صفحة التبيهات جيدًا ثم وضع علامة على كلمة موافق والضغط على التالي.

ثم قراءة الشروط العامة للابتعاث قبل الضغط على علامة أوافق، ثم الضغط على التالي واستكمال بياناتك.

رابط التقديم لمسار التميز للابتعاث