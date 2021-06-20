حصريا لخريجي الثانوية العامة 2021 موعد تسجيل كلية الملك فهد الأمنية 1442

لقد ازداد البحث في محرك البحث عن موعد التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية لعام 2021 وذلك بعد أن صرحت الإدارة العامة المسئولة عن القبول المركزي في وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن بداية التسجيل وفتح باب التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للخريجين من الثانوية العامة والحاصلين علي شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدفعة 1442 والدورة 65 ، ولقد تم فتح التسجيل إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لكلية الملك فهد الأمنية وموقع أبشر .

تسجيل كلية الملك فهد 1442

يوجد بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها ، هذه الخطوات كالتالي : –

يجب بالدخول علي موقع ابشر للتوظيف



ثم يجب اختيار الوظيفة المناسبة لك والتي ترغب بها

ثم قم بكتابة كل البيانات اللازمة



يجب مراجعة كافة البيانات بطريقة صحيحة قبل الضغط علي تأكيد

شروط الدخول في دورة 65 ضباط 1442

لقد قامت كلية الملك فهد الأمنية بوضع عدة شروط يجب أن تنطبق علي من يرغب في التقديم للالتحاق بها ، ويجب التأكد من وجود الشروط الآتية قبل التقديم علي هذه الوظائف ومن أهم وهذه الشروط هي : –