اعتقال اردنيتين في الكويت

دوت الخليج :- ألقت الجهات الأمنية في دولة الكويت الجمعة، القبض على امرأتين من الجنسية الأردنية، وذلك بعد مساعدتهما مطلوبا من نفس جنسيتهما على الهرب.
وبحسب وسائل إعلام، فقد قامت المتهمتان بمساعدة مطلوب دولي، أردني الجنسية، على الهرب، وذلك بعد قيامهما بضرب ضابط وعسكري من إدارة الإنتربول في وزارة الداخلية الكويتية.
ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة، وعلاقة المتهمتين بالمطلوب.
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