أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بن حبتور بوفاة شقيقته

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رئيس المؤتمر يعزي بن حبتور بوفاة شقيقته

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الوزراء - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور/عبدالعزيز بن حبتور، بوفاة شقيقته. رئيس المؤتمر يعزي بن حبتور بوفاة شقيقتهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابو راس ، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس مجلس الوزراء - عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الدكتور/عبدالعزيز بن حبتور، بوفاة شقيقته. وفي برقية العزاء عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه وعظيم مواساته بهذا المصاب. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"إنا لله و إنا إليه راجعون".



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