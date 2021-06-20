إسبانيا: ننتظر أى حل يقترحه المغرب بشأن الصحراء الغربية

وفى مقابلة مع صحيفة "لا بانجوارديا" الإسبانية، نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، قالت الوزيرة: "نريد حلاً يتم التفاوض عليه فى إطار الأمم المتحدة، وفى هذا الإطار، نحن على استعداد للنظر فى أى حل يقترحه المغرب، مع الأخذ فى الاعتبار أن الوساطة ليست دور إسبانيا، لأن هذا الدور يجب أن تقوم به الأمم المتحدة".
وأشارت الوزيرة إلى أن إسبانيا تتفق مع الولايات المتحدة على أن حل مشكلة الصحراء "يجب أن يكون مدفوعًا من جانب الأمم المتحدة"، مع "أقصى درجات الاحترام للمغرب".
وأكدت جونثاليث: "كنا دائماً حريصين للغاية لأننا نفهم تمامًا أن المغرب لديه حساسية شديدة بشأن هذه القضية، بحيث يشمل هذا الاحترام عدم الرغبة فى التأثير على الموقف الذى قد تتبناه الولايات المتحدة".
كما تحدث الوزيرة الإسبانية عن العلاقات بين مدريد والرباط بعد دخول حوالى 10 آلاف مهاجر بشكل غير شرعى إلى مدينة سبتة الإسبانية، الواقعة فى شمال إفريقيا، منتصف شهر مايو الماضى، قائلة: "قبل شهر دخلنا فى أزمة لم نكن نريدها مطلقًا، وقطعًا نريد الخروج منها فى أسرع وقت ممكن".
وتابعت: "سنعمل على خلق مساحة ثقة، يمكن من خلالها إعادة توجيه العلاقات"، مشددة على أن "هذا يتطلب من جانبى قدراً كبيرًا من الحيطة والحذر".
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