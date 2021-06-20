العراق: اعتقال 5 من عصابات داعش فى ديالى

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم، قالت خلية الإعلام الأمنى، إن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية العراقية تمكنت من اعتقال 5 من عناصر تنظيم داعش من المطلوبين وفق مذكرات توقيف حسب أحكام قانون الإرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش، فيما كان يسمى بـ"قاطع ديالى".

وأشار البيان إلى إيداع المعتقلين التوقيف، لاستكمال التحقيقات ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.