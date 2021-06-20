السفارة الأمريكية: فتح الطريق الساحلى الليبى خطوة مهمة قبل مؤتمر برلين

جدة - نرمين السيد - أكدت السفارة الأمريكية فى طرابلس، اليوم الأحد، على أن افتتاح الطريق الساحلى مهم، ويأتى فى الوقت الذى يستعد فيه المجتمع الدولى للقاء فى برلين، والذى يستأنف متابعة الملف الليبى، ومسألة خروج المرتزقة من ليبيا.





وحسبما نقلت "سكاى نيوز عربية"، قالت السفارة الأمريكية فى طرابلس فى بيان لها، إنه على الليبيين والقوى الأجنبية التركيز على تشجيع الاستقرار من خلال السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا. وأشارت السفارة إلى ضرورة تمهيد الطريق أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما فى ذلك الانتخابات المقرر إجراؤها فى ديسمبر المقبل.

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