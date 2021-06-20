أخيرًا.. نتنياهو ينوى إخلاء مقر رئيس الوزراء فى غضون 3 أسابيع

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الجديد، أمس السبت، أن الجانبين اتفقا على موعد التسليم، وأن يغادر نتنياهو وأسرته المقر الموجود فى القدس فى يوم 10 يوليو المقبل، لافتة إلى أن بينيت أراد أن يمنح نتنياهو وأسرته "فترة انتقالية"، بعدما عاشت الأسرة فى هذا المقر لمدة 12 عامًا.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو استضاف السفيرة الأمريكية السابقة نيكى هالى، فى المقر بعد تولى بينيت للحكومة، الأمر الذى انتقدته الحكومة بشدة، واعتبرته خطوة "تظهر عدم احترام".
يذكر نتنياهو استغرق 6 أسابيع لمغادرة المقر فى السابقة، عندما خسر انتخابات 1999، بينما لم يستغرق خليفته إيهود أولمرت سوى 6 أيام فقط للإخلاء.
كما أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن بينيت يعتزم استخدام المقر بشكل أساسى للمناسبات الرسمية، بينما ستبقى زوجته وأبناؤه الأربعة فى منزلهم فى رعنانا بالقرب من تل أبيب.
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