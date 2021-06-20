خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442 عبر قياس

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية عبر قياس 1442، يتساءل الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة لأداء اختبارات التحصيلي، وذلك من أجل اختيار الجامعة والتخصص الذي يتم التحاق الطلاب بها وفقا لاختبارات التحصيلي وشهادة الثانوية، وهو أحد أهم الاختبارات الخاصة بالالتحاق بالجامعة في المملكة، كذلك وضعت الجامعات بعض الشروط اللازمة للالتحاق بها، ومن أهم هذه الشروط هي النجاح في اختبار التحصيلي، وفي مقال اليوم سوف نتعرف على الموعد التي من المقرر الإعلان فيه عن النتيجة، وطريقة الاستعلام عنها أيضاً.

نتائج التحصيلي الفترة الثانية 1442

قد تم الإعلان عن موعد الإعلان عن نتائج اختبار التحصيلي الخاص بالفترة الثانية للعام الجاري، والتي من المقرر إعلانها في يوم 21 من ذي القعدة، والموافق اليوم الأول من شهر 7 لعام 2021، حيث يتم الإعلان عن النتائج في غضون ثلاثة أسابيع من انتهاء الاختبار، كما يتم تحليل النتائج وتصحيح الاختبار بواسطة المصحح الآلي، ومن الجدير بالذكر أنه لا يوجد رسوب في اختبار التحصيلي، ولكن يحصل كل طالب على الدرجة التي يستحقها، وأكثرها مائة درجة.

كيفية الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية عبر قياس

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج التحصيلي الفترة الثانية عن طريق موقع قياس، من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الرابط الخاص بموقع مركز قياس.

ثم كتابة رقم السجل المدني وكلمة المرور، والنقر على تسجيل الدخول.

ثم الضغط على خانة الاختبارات.

بعد ذلك يتم اختيار خانة اختبار التحصيلي.

سوف يتم فتح صفحة جديدة تحتوي على البيانات الخاصة بهذا الاختبار.

وأخيراً يجب النقر على النتائج.

الحصول عن درجات التحصيلي الفترة الثانية 1442 عبر تطبيق توكلنا

للحصول على درجات التحصيلي الفترة الثانية من خلال تطبيق توكلنا، يجب إتباع الخطوات التالية: