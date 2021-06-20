أين يقع جبل عفر من تضاريس السعودية.. وأبرز تحذيرات مركز الأرصاد السعودي من حالة الطقس

أين يقع جبل عفر من تضاريس السعودية من أهم المعلومات الجغرافية الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية بجانب الإطلاع عن آخر أخبار جبل عفر وخاصة بعد حريق جبل عفر السعودية الأخير، أصبحت متابعة الأحوال الجوية شئ أساسي لذا يواصل الكثيرون بحثهم عن تحذيرات مركز الأرصاد السعودي عن حالة الطقس وأي المناطق التى يحدث فيها عواصف رعدية وترابية، حيث تتميز المملكة العربية السعودية بوجود السلاسل الجبلية، والتى تجعل لها خصائص بيولوجية ومناخية مختلفة، وهو ما نتناوله مع تحديد أين يقع جبل عفر من تضاريس السعوية.

أين يقع جبل عفر من تضاريس السعودية

بعد التساؤل المستمر عن أين يقع جبل عفر لابد الإشارة إلى أن جبل عفر يقع بين مركزين يلملم وجدم بالليث يلحلم وجدح بالليث ويمر خلاله طريق شريان الرابط بين المركزين، ولكن الثاني يقع في الإقليم المداري الأفريقي، وهو من معالم الأرض يعظى بجميع الأنواع النباتية والحيوانية التي توجد في جبال أفريقيا، والتي تمتد إلى جنوب شبه الجزيرة العربية، وقد يطلق عليه اسم أرخبيل جبال أفريقيا.

حريق جبل عفر السعودية

ازداد البحث عن جبل عفر السعودية بعد أن حدث حريق هائل نتيجة صاعقة رعدية، وعبر الأهالي عن قلقهم وخوفهم من انتشار حريق جبل عفر في أجزاء واسعة بفعل تأثير الرياح، خاصة أن حريق جبل عفر السعودية صعب ولم يتوفر إليه سوا بالطيران، الأمر الذي جعل الجميع يتساءل عن حالة الطقس في السعودية.

حالة الطقس في السعودية

حذر مركز الأرصاد السعودي من خلال نظام الإنذار المبكر من حالة الطقس في السعودية الفترة المقبلة خاصة أن تشهد مختلف المناطق ارتفاع شديد في درجات الحرارة مع شدة الرياح ونشاط الأتربة التى تعكس الرؤية الأفقية، مع احتمالية سقوط أمطار رعدية في جازان.

جدير بالذكر أن بذلك يكون قد اتضح كافة التفاصيل عن أين يقع جبل عفر والحريق الذي حدث فيه، وحالة الطقس في المملكة العربية السعودية.