طريقة جديدة لـ شحن شدات ببجي 2021 بطريقة رسمية ستحصل على 50 ألف شدة

كيفية شحن شدات ببجي PUBG بطريقة رسمية، PUBG 2021 دون المخاطرة بالطرق الغير صحيحة والمجهولة، قد يلجأ البعض إلى عمليات الاختراق التي تعرض حساباتهم للتعليق الدائم. جئنا هنا لتوضيح الحقيقة في عمليات بطريقة رسمية، تزداد معاناة الشباب في جميع أنحاء العالم لكى يحصلوا على المزيد من الشح داخل ببجي.

شحن شدات ببجي

حيث يتم خداعك بسبب عدم قدرتك على معرفة المصادر الرسمية للحصول على عملة UC الافتراضية دون دفع الرسوم التي حددها مؤسسي الشركة التي صممت اللعبة. لذلك سوف نذكر في هذه المقالة كيفية شحن شدات ببجي مجانا و برسوم، حيث بعد أن انتشرت طرق الإطلاق الرائعة في عمليات تشكيلات شحن PUBG نذكرك قبل توضيح خطوات إرسال تشكيلات PUBG لا تسجل أي بيانات شخصية من المواقع التي تدعي أنها تشحن مجانًا. حيث أن طريقة الاحتيال الأبرز هي إرسال ملف مجهول يطلب منك التسجيل في صفحة الفيسبوك. بالتسجيل في هذه العملية، يتم سرقة رقمك على الفيس بوك، حيث للأسف العديد من المواقع غير صادقة، لذلك نعرض لك الطرق الرسمية المثبتة.

كيفية الحصول على شدات مجانا

لا يعلم الكثير أن اللعبة توفر كل يوم شدات مجانا وبطريقة بسيطة جدا، حيث تقدم عدد من الشدات يوميا لا بأس به كل ما عليك هو اتباع الخطوات الأتية:

أولا فتح لعبة ببجي على هاتفك المحمول.

ومن ثم مشاهدة الإعلانات اليومية التي توفرها اللعبة كل يوم.

ثم بعد الانتهاء من مشاهدة الإعلانات فسوف تحصل شدات مجانا.

كرر هذه العملية كل يوم وفي نهاية كل أسبوع سوف تحصل على عدد كبير من الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي

يوجد أيضا طريقة رسمية في الشحن وهى عن طريق الشحن من الموقع الرسمي لببجي، إذا كنت لا تعرف الطريقة فأتبع الخطوات لكى تقوم بالشحن ومن ثم تستمتع بالشدات التي ستحصل عليها:

أولا افتح محرك البحث جوجل وابحث عن موقع اسمه Midasbuy.

ثم قوم بتسجيل حسابك ووضع الـ ID.

واختار طريقة الدفع ثم ادخل رقم هاتفك للتأكيد.

وانتظر قليلا وسوف تحصل على المزيد من الشدات.

ببجي موبيل

تعد ببجي موبيل واحدة من أقوى الألعاب على الساحة الآن ومنتشرة جدا بين جميع أنحاء العالم، بسبب أن يوجد بها حس المغامرة والتشويق مما يجعلك تريد لعبها بأستمرار، وأيضا بفضل المطورين والحدثين داخل اللعبة، مما يجعل اللعاب لا يمل ابدأ منها بسبب التحديثات المستمرة.