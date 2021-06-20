خبراء أمنيون: بايدن قد يجد صعوبة فـي فرض خطه الأحمر بشأن الهجمات السيبرانية

واشنطن ـ د.ب.ا: أسفرت القمة التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن أمرين واضحين، وهما أنه من المؤكد تقريبا أن روسيا سوف تختبر مدى حسم بايدن بشأن الهجمات السيبرانية، وأن الرئيس الأميركي ربما يجد من الصعب فرض خطه الأحمر الذي أكد عليه لنظيره الروسي. وذكرت اليزا سيبينيوس المتخصصة في تغطية شؤون الأمن السيراني في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء أن بايدن صرح في اجتماع عقد في جنيف الأربعاء الماضي أنه قدم لبوتين قائمة تضم 16 قطاعا حساسا لا ينبغي تعرضها للقرصنة حتى لا ترد الحكومة الأميركية على ذلك بقواتها السيبرانية. وفي حقيقة الأمر سعت الولايات المتحدة جاهدة في السابق لتحديد الطريقة التي يمكن من خلالها كبح جماح الهجمات السيبرانية من جانب خصومها، لكن الخبراء قالوا إن ردع أي عدوان سيبراني لن يكون بالأمر السهل. وقال جيه .جيه . طومسون، رجل الأعمال والمستشار في مجال الأمن السيبراني، إن بوتين ربما يحاول الإذعان لما طلبه بايدن عن طريق “غسل” القرصنة أي شن هجمات من خلال “كيانات تابعة له في دول متفرقة” لزيادة صعوبة القدرة على تحديد هوية مرتكب الهجمات. وأضاف طومسون أن الوضع الراهن لن يطرأ عليه أي تغيير حتى “يفوق حافز الامتثال للخطوط التي رسمها بايدن حجم الفوائد التي يجنيها بوتين من تجاوز تلك الخطوط”. وذكرت سيبينيوس أن موجة متسارعة من هجمات سيبرانية كبيرة مؤخرا ، تم ربط بعضها بروسيا – كانت بمثابة إختبار مبكر لبايدن. وقال الرئيس الأميركي وطاقم العاملين معه مرارا وتكرارا إن التعامل مع قضية الأمن السيبراني يمثل أولوية ولكن تحديد كيفية القيام بذلك يعد مشكلة معقدة.
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