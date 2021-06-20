دعوات فلسطينية لمواجهة مسيرات المستوطنين فـي قرى الضفة اليوم

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: دعت لجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل الفلسطينية إلى الرد على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الأعلام التي سينظمونها قرب قرى الضفة الغربية اليوم. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن منسق لجان المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن “هناك فعاليات ستنظم في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية لمواجهة الأنشطة الاستيطانية على قمم الجبال”. ودعا شتيوي إلى وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة الشعبية عبر التواجد على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية. من جانبه، دعا منسق القوى والفصائل في محافظة نابلس نصر أبو جيش المواطنين الفلسطينيين إلى “قطع الطريق على مسيرات المستوطنين الاستفزازية، المقررة على مفارق الطرق، ورفع الأعلام الفلسطينية على كل التلال المرتفعة”.

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