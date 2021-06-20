التونسية أنس جابر تتوج بلقب "برمنغهام"

باتت التونسية أُنس جابر أول لاعبة عربية تحرز لقباً في بطولات رابطة محترفات التنس، بفوزها الأحد، في نهائي دورة برمنغهام على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين متتاليتين 7-5 و6-4.
وسبق لأنس جابر (26 عاماً) المصنفة 24 عالمياً، أن بلغت مباراتين نهائيتين، الأولى في موسكو عام 2018 عندما خسرت أمام كاساتكينا نفسها، وفي تشارلستون الموسم الحالي حين خسرت أمام الأسترالية أسترا شارما.
وتشكل دورة برمنغهام تحضيراً لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، والمقررة أن تنطلق في 28 الحالي، حيث تسعى جابر إلى البناء على نتيجتها في بطولتي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس حين وصلت إلى الدورين الثالث والرابع توالياً.
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