السيهاتى يتسلم درع الرئاسة الفخرية للمركز العربى الأوروبى لعام 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأمانة العامة المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى فى مملكة النرويج عن تسلم الدكتور عبد الله السيهاتى من المملكة العربية السعودية درع الرئاسة الفخرية للمركز العربى الأوروبى لعام 2021.





حيث قام بتسليم الدرع المستشار إسلام الغزولى، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمركز، والدكتور أحمد غازى المدير الإقليمى للمركز وبحضور الدكتورة داليا أيسر، منسق المركز بمصر ونائبها المهندس محسن مرقص، والصحفية شيماء رشيد المستشار الإعلامى للمركز بمصر، فيما حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس الأمين العام للمركز إيهان جاف.

وجاء اختيار الدكتور عبدالله السيهاتى، وترشيحه للرئاسة الفخرية للمركز العربى الأوروبى، تقديرا لجهوده الإنسانية المضنية فى العالم العربى، وكذلك لرعايته العديد من المبادرات الإنسانية والاجتماعية والثقافية والرياضية أيضاً، وأخر تلك المبادرات مبادرة "معاك يا وطن" لمساندة الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتى انطلقت فى 16 دولة، وكذلك مبادرة "أمل وحياة" لمساندة ضحايا فيروس كورونا، وتوفير وسائل ومستلزمات طبيه لهم ومبادرة "عطاء" لدعم الأسر الفقيرة.

وفى ذات السياق ترأس السيهاتى اجتماعا تحضيريا مصغرا مع ممثلى المكتب الإقليمى للمركز لبحث الخطة السنوية لإنشطة المركز والاطلاع على التجهيزات الخاصة بإطلاق المؤتمر الدولى لقادة المجتمع والمزمع انعقادة فى سبتمبر المقبل بحضور شخصيات وطنية ودولية بارزة فى المجتمع العربى.

ويعتبر المركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون الدولى من أكبر الهيئات والمنظمات الدولية الإنسانية فى العالم، وهو هيئة مستقلة غير سياسية طوعية لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة على موافقة السلطات النرويجية فى عام 2006 والمسجلة بقاعدة بيانات المنظمات غير الحكومية للأمم المتحدة، والمسجلة أيضا لدى وكالة الاتحاد الأوروبى للحقوق الأساسية، ويهدف المركز إلى نشر قيم السلام والتسامح والتعايش السلمى، وللمركز مكاتب فرعيه وتنسيقية فى الأردن والعراق وليبيا ومكتب تنسيقى فى فلسطين ولديه أيضا تمثيل فى 27 دولة حول عالم.