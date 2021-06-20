الجيش الليبى: فتح الطريق الساحلى ليس له أبعاد سياسية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى خالد المحجوب، فى تصريحات لقناة "العربية"، إن فتح الطريق الساحلى يحتاج لإزالة الألغام المزروعة فيه.

كما أوضح المحجوب أن الحدود مع الجزائر مغلقة كونها منطقة عمليات أمنية.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، فى وقت سابق اليوم الأحد، إعادة فتح الطريق الساحلى "مصراتة-سرت"، وذلك بعد إغلاقه الذى استمر عامين، حسبما نقلت قناة "العربية".

وفى تغريدة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قال الدبيبة: "اليوم، سنطوى صفحة من معاناة الشعب الليبى، نخطو خطوة جديدة فى البناء والاستقرار والوحدة".

وأضاف: "تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التى نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلى، معًا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره".