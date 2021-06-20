واشنطن: يجرى التفاوض فى فيينا بشأن أى العقوبات سترفع عن إيران

جدة - نرمين السيد - ولفت سوليفان إلى أنه يجرى التفاوض فى فيينا حاليا بشأن أى العقوبات سترفع عن إيران. وقال سوليفان فى مقابلة مع محطة ايه بى سى نيوز "لا تزال هناك مسافة معقولة لقطع بعض القضايا الرئيسية، بما فى ذلك العقوبات والالتزامات النووية التى يتعين على إيران أن تتعهد بها"، مضيفا أن السؤال عن أى عقوبات على إيران كان من المقرر رفعه لا يزال قيد المناقشة.

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