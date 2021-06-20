رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ لإستخراج نتائج الفصل الثاني 2021 tharwa.education.gov.dz

رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ، يعتبر موقع قضاء اولياء التلاميذ واحدًا من اهم المواقع والمنصات المتواجدة في الوقت الحالي، حيث أنه من المقرر ان تصدر نتائج الطلاب هذا العام إلكترونيًا من خلال هذا الموقع الذي تم الإعلان عنه منذ حوالي اسبوعين لصدور النتائج من قبل وزارة التربية الوطنية، لذلك قد تكثف البحث بشكل كبير عن رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ ليتمكن جميع الطلاب واولياء الامور من التعرف على الموقع المحدد الذي ستصدر النتائج من خلالة، وكان هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب واولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ فترة قليلة أن رفع النتائج على الموقع المخصص للاستعلام من المقرر ان يبدأ اليوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021، وذلك ليتعرف الطلاب على نتائجهم قبل نهاية الاسبوع الحالي.

رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ

في ظل سعي وزارة التربية الوطنية على الكشف على نقاط الطلاب على مستوى جميع المراحل التعليمية عقب عقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، ومنذ أن أعلنت الوزارة عن الرابط المُحدد الذي يمكن من خلاله التعرف على نقاط الطلاب يبحث ملايين الطلاب وأولياء الأمور عن الموقع المحدد لصدور النتائج ويمكن من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ كشف نقاط الطلاب في العام الدراسي الحالي 2020/2021، ومتابعة الخدمات التعليمية الالكترونية.

أدخل إلى موقع فضاء اولياء التلاميذ المخصص للاستعلام عن نتائج التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني.

المخصص للاستعلام عن نتائج التلاميذ في الفصل الدراسي الثاني. قم بالدخول إلى الموقع وكتابة كلمة السر واسم المستخدم.

اضغط على “نتائج الطلاب” ثم اكمل البيانات المطلوبة.

بعد الانتهاء من جميع البيانات اضغط على استعلام وستصدر لك النتيجة فورًا.

الدخول إلى رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ

تزايدت عمليات البحث في الفترة الاخيرة من قبل الطلاب واولياء الامور في الجزائر بالبحث عن رابط وكيفية كشف نقاط الطلاب الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ، وذلك حيث يتثني لجميع الطلاب الحصول علي نتائجهم بكل سهولة عن طريق الدخول الي الموقع ومن ثم القيام بادخال العديد من البيانات السهلة والبسيطة من البريد الالكتروني والرقم السري وغيرها ومن ثم التمكن من الاستعلام عن النتائج.

ازداد البحث بشكل كبير عن رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ ليتمكن جميع الطلاب واولياء الامور من التعرف على الموقع المحدد الذي ستصدر النتائج من خلالة، وكان هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب واولياء الامور من تفشي فيروس كورونا بينهم، وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية انه تم اتاحة نتائج الطلاب ويمكن للجميع الدخول الي الموقع والحصول علي النتائج الان.