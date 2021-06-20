قرار هام وعاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

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أكد منذ قليل وزير الأوقاف المصري الدكتور “محمد مختار جمعة” على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد التي تُقام فيها صلوات الجمعة، مشدداً على جميع المواطنين والعاملين بوزارة الأوقاف على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 خلال الفترة القادمة حرصاً من الوزارة على صحة جميع المواطنين والعاملين في الأوقاف.قرار الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك
وأضاف وزير الأوقاف من خلال مقطع فيديو تم بثه على قناة الوزير الرسمية على اليوتيوب، انه لن يتم السماح بإقامة صلاة العديد إلا في المساجد الكبيرة والتي تُقام فيها صلوات الجمعة دون إقامتها في الزوايا أو الساحات ولا المصليات والمساجد التي لا تُقام فيها صلوات الجمع، وكذلك منع اقامتها في الطرقات والساحات ولا الشوارع مشدداً على الجميع.
حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا خلال إقامة جميع الصلوات وخاصة صلاة الجمعة، وذلك لوجود أعداد كبيرة في المساجد، حيث ناشد الجميع بضرورة اصطحاب المصلى الخاص به مع ارتداء الكمامة، وضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين المصليين.ضوابط صلاة العيد
وكشف الوزارة عن ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قصر صلاة العيد على المساجد الكبرى فقط داخل جمهورية مصر العربية، وعدم اقامتها في الشوارع أو الساحات الشعبية أو الأندية وخلافه، ومن أهم الضوابط التي أعنت عنها الوزارة:
- إقامة صلاة العديد في المساجد الكبيرة التي يُقام فيها صلاة الجمعة فقط.
- عدم السماح للجميع بأداء صلاة العديد في الساحات الشعبية أو الشوارع أو بخلاف المساجد المحددة.
- يجب على الجميع ارتداء الكمامات قبل دخول المساجد.
- يجب أيضاً اصطحاب المصلى الشخصي الخاص بالمواطن.
- تطيق التباعد الاجتماعي وضرورة الالتزام بالعلامات الموجودة داخل المساجد.
- غلق جميع دورات المياه في المساجد.
- يتم فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق والغلق بعدها بعشر دقائق أيضاً.
- يجب ألا تزيد مدة التكبير عن سبع دقائق.
- مدة الخطبة عشر دقائق مثل الجمعة.
- ألا يتم فتح المصليات الحريمي إلا تحت إشراف مشرفة أو واعظة معتمدة من مديرية الأوقاف بالمحافظة الكائن فيها المسجد.
- عدم السماح باصطحاب أطفال أو أغذية أو مشروبات بمصليات السيدات أو أماكن وجود الرجال للصلاة.
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أكد منذ قليل وزير الأوقاف المصري الدكتور “محمد مختار جمعة” على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد التي تُقام فيها صلوات الجمعة، مشدداً على جميع المواطنين والعاملين بوزارة الأوقاف على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 خلال الفترة القادمة حرصاً من الوزارة على صحة جميع المواطنين والعاملين في الأوقاف.قرار الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك
وأضاف وزير الأوقاف من خلال مقطع فيديو تم بثه على قناة الوزير الرسمية على اليوتيوب، انه لن يتم السماح بإقامة صلاة العديد إلا في المساجد الكبيرة والتي تُقام فيها صلوات الجمعة دون إقامتها في الزوايا أو الساحات ولا المصليات والمساجد التي لا تُقام فيها صلوات الجمع، وكذلك منع اقامتها في الطرقات والساحات ولا الشوارع مشدداً على الجميع.
حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا خلال إقامة جميع الصلوات وخاصة صلاة الجمعة، وذلك لوجود أعداد كبيرة في المساجد، حيث ناشد الجميع بضرورة اصطحاب المصلى الخاص به مع ارتداء الكمامة، وضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين المصليين.ضوابط صلاة العيد
وكشف الوزارة عن ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قصر صلاة العيد على المساجد الكبرى فقط داخل جمهورية مصر العربية، وعدم اقامتها في الشوارع أو الساحات الشعبية أو الأندية وخلافه، ومن أهم الضوابط التي أعنت عنها الوزارة:
- إقامة صلاة العديد في المساجد الكبيرة التي يُقام فيها صلاة الجمعة فقط.
- عدم السماح للجميع بأداء صلاة العديد في الساحات الشعبية أو الشوارع أو بخلاف المساجد المحددة.
- يجب على الجميع ارتداء الكمامات قبل دخول المساجد.
- يجب أيضاً اصطحاب المصلى الشخصي الخاص بالمواطن.
- تطيق التباعد الاجتماعي وضرورة الالتزام بالعلامات الموجودة داخل المساجد.
- غلق جميع دورات المياه في المساجد.
- يتم فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق والغلق بعدها بعشر دقائق أيضاً.
- يجب ألا تزيد مدة التكبير عن سبع دقائق.
- مدة الخطبة عشر دقائق مثل الجمعة.
- ألا يتم فتح المصليات الحريمي إلا تحت إشراف مشرفة أو واعظة معتمدة من مديرية الأوقاف بالمحافظة الكائن فيها المسجد.
- عدم السماح باصطحاب أطفال أو أغذية أو مشروبات بمصليات السيدات أو أماكن وجود الرجال للصلاة.
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