قرار هام وعاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

أكد منذ قليل وزير الأوقاف المصري الدكتور “محمد مختار جمعة” على إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد التي تُقام فيها صلوات الجمعة، مشدداً على جميع المواطنين والعاملين بوزارة الأوقاف على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 خلال الفترة القادمة حرصاً من الوزارة على صحة جميع المواطنين والعاملين في الأوقاف.

قرار الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

وأضاف وزير الأوقاف من خلال مقطع فيديو تم بثه على قناة الوزير الرسمية على اليوتيوب، انه لن يتم السماح بإقامة صلاة العديد إلا في المساجد الكبيرة والتي تُقام فيها صلوات الجمعة دون إقامتها في الزوايا أو الساحات ولا المصليات والمساجد التي لا تُقام فيها صلوات الجمع، وكذلك منع اقامتها في الطرقات والساحات ولا الشوارع مشدداً على الجميع.

حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا خلال إقامة جميع الصلوات وخاصة صلاة الجمعة، وذلك لوجود أعداد كبيرة في المساجد، حيث ناشد الجميع بضرورة اصطحاب المصلى الخاص به مع ارتداء الكمامة، وضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين المصليين.

ضوابط صلاة العيد

وكشف الوزارة عن ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد قصر صلاة العيد على المساجد الكبرى فقط داخل جمهورية مصر العربية، وعدم اقامتها في الشوارع أو الساحات الشعبية أو الأندية وخلافه، ومن أهم الضوابط التي أعنت عنها الوزارة: