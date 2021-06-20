البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية في المملكة للطلاب والطالبات 1442

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية بإطلاق حزمة من البرامج والمبادرات التعليمية لكلا من الطلبة والطالبات ضمن خطتها لدعم التعليم خلال فترة الإجازة الصيفية، من أجل استفادة الطلاب من أوقاتهم في الإجازة وفق لخطة زمنية وضعتها وزارة التعليم، من أجل رفع المستوى التعليمي والعمل على تنمية المهارات وقدرات الطلبة، لتعزيز النواتج التعليمية والقيم الوطنية لديهم.

البرامج والمبادرات التعليمية والتدريبية خلال الفترة الصيفية وأهدافها

قامت الوزارة بالإعلان عن مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بعد، وذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية لكلا من طلاب المرحلة المتوسطة وطلاب المرحلة الابتدائية. وسوف يكون التسجيل بها متاح من خلال المدارس التي تم اختيارها من الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات. بهدف رفع مستوى الطلاب التعليمي في المواد الرئيسية وهي تحفيظ القرآن، ومادة اللغة العربية، ومادة الرياضيات، ومادة العلوم. وترسيخ قيم المواطنة لديهم، وانتمائهم للوطن واعتزازهم بدينهم، بالإضافة إلى بناء شخصيات معتدلة وفعالة.

كما تتيح وزارة التعليم السعودية لطلابها وطالباتها إمكانية الاستفادة من برنامج النشاط الصيفي في التعليم العام خلال هذا العام. الذي يقوم بتقديم العديد من الأنشطة المتنوعة خلال فترة الإجازة الصيفية وفق الخطة الزمنية الموضوعة. لاستثمار مواهب الطلاب والطالبات وصقل مواهبهم بما هو مفيد في إطار ترفيهي وتنافسي. بجانب تنمية مهاراتهم وقدراتهم ضمن العديد من البرامج والأنشطة التعليمية الترفيهية والرياضية والثقافية، من خلال عدد من المسابقات التي تعمل على المساهمة في تحسين جودة الحياة بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

كما أن المملكة من أجل ضمان التعليم الجيد والمنصف للجميع قامت بمواصلة حملاتها الصيفية بهدف التوعية والتعليم ومحو الأمية من خلال حملات محو الأمية عن بعد في العام الدراسي 1442، والتي تقدمها لفئة من المستفيدين في عدد من المناطق وهي منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير، بهدف العمل على تعزيز وإتاحة فرص التعلم للجميع مدى الحياة، وكذلك ترسيخ الانتماء والولاء لكلا من الوطن وقياداته الرشيدة، وانتشار الوعي، وذلك من خلال قيام وزارة التعليم بمجموعة من البرامج والفعاليات التعليمية والتربوية والثقافية والصحية والاجتماعية والتوعوية.