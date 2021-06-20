الاتحاد الأوروبى: تأجيل المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

جدة - نرمين السيد - ولم يذكر إنريكى مورا، فى حديثه للصحفيين، أى إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما وإن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم، بحسب وكالة "سبوتينك".

وذكر أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية الذى ينتهى فى 24 يونيو.

وقال مبعوث روسيا ميخائيل أوليانوف، للصحفيين، إن أحدا لا يعرف متى سيتم استئناف المحادثات.

وتجرى المفاوضات فى فيينا منذ أبريل للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بالأنشطة النووية والعقوبات للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووى.

وكانت واشنطن انسحبت من الاتفاق فى 2018 وأعادت فرض العقوبات على طهران بعد أن وصفته بأنه مليء بالعيوب ولم يلغ خطر تطوير إيران لقدرات أسلحة نووية.

وخالفت إيران منذ ذلك الحين بنودا صارمة للاتفاق متعلقة بتخصيب اليورانيوم، لكنها قالت إن خطواتها يمكن التراجع عنها إذا رفعت الولايات المتحدة كل العقوبات.