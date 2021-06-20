جوتيريش يدعو المجتمع الدولى لإشراك اللاجئين فى الرعاية الصحية والتعليم

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمعات والحكومات إلى إشراك اللاجئين فى الرعاية الصحية والتعليم والرياضة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأشار جوتيريش فى رسالة افتراضية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للاجئين 2021 إلى أنه يجب أن يبدأ اللاجئين حياتهم من جديد، مفيداً بأنهم أظهروا إسهاما لا يقدر بثمن خلال جائحة كورونا كعاملين أساسيين وعاملين فى الخطوط الأمامية فى مجتمعاتهم.

وأكد أنه من واجب الجميع مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الدعم من الدول والقطاع الخاص والمجتمعات والأفراد للتحرك نحو مستقبل أكثر شمولاً وخالٍ من التمييز.