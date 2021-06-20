أمريكا : نستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكر سوليفان، على هواء قناة "سى إن إن"، أن هذه العقوبات الجديدة ستفرض، على خلفية الوضع المتعلق بالمدون أليكسى نافالنى.

وأضاف: "أولا، من المهم أن يفهم مشاهديكم أننا فرضنا عقوبات على روسيا بعد تسميم أليكسى نافالنى. ونحن نعد حزمة أخرى من العقوبات التى سيتم فرضها أيضا بسبب ذلك"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على الشركات الروسية التى تبنى خط الغاز "السيل الشمالى-2".

ونوه المستشار الأمريكى، على أن "الرئيس بايدن فعل ذلك وسيواصل القيام بذلك".

وهذه هى المرة الأولى التى تتحدث فيها واشنطن عن عزمها فرض عقوبات جديدة على موسكو منذ انتهاء القمة الأخيرة بين الرئيسين بوتين وبايدن فى جنيف.