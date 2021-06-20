نتائج البكالوريا 2021 المغرب برقم المسار اعرف نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

نتائج البكالوريا 2021 المغرب تزايد البحث عنها بشكل كبير، حيث أعلنت منظومة التعليم في المغرب عن إعلان نتائج الباك المغرب لعام 2021 التى شارك فيها عدد كبير من الطلاب من خلال المواقع الإلكترونية التى أطلقتها كى تسهل على الطلاب طريقة الحصول على نتائج الامتحانات دون الذهاب إلى المدارس لتفادي الازدحام والتكدس.

نتائج البكالوريا 2021 المغرب

قام الطلاب خلال الساعات الماضية بعمليات بحثية كثيرة للاستعلام عن نتيجة bac الخاص بهم عقب إعلان وزير التعليم اعتماده لها، ووضح وزير التعليم أن نسبة النجاح هذا العام ارتفعت عن الأعوام السابقة وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة بذلت جهد كبير من أجل إتمام سير امتحانات كافة المراحل في ظل الظروف العالمية الراهنة وكافة الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية واتخاذ الدولة كل سبل الوقاية للحفاظ علي سلامة الطلاب أثناء أداءهم الامتحانات.

إحصائيات حول نتائج الباك 2021 بالمغرب pdf

أعلنت الجهات المغربية المسؤولة عن التعليم العالي والبحث العلمي, أن بلغت نسبة أعداد الناجحين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للحصول على شهادة البكالوريا 2021حوالي 200 ألف طالب وطالبة تقريبا، بنسبة نجاح تعدت 60 %، موضحة أن الإناث تشكل حوالي 60 % من إجمالي عدد الطلاب الناجحين وهي النسبه الآكبر.

نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

طرحت وزارة التعليم المغربية عدة منصات إلكترونية لإعلان نتيجة البكالوريا موضحة طريقة وخطوات التسجيل فيها وهي:

فتح الموقع الخاص بالنتيجة نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا عبر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

قم بإدخال البيانات الخاصة بالطالب، وهي رمز المسار والتحقق من أنك لست روبوت.

الضغط على عرض النتيجة.

وجود بريد إلكتروني مفعل.

يتأكد الطالب من رقم المسار الخاص به.

شروط الحصول على نتائج البكالوريا 2021 المغرب

مع أطيب تمنياتنا بالنجاح والتفوق لجميع الطُلاب في نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا عبر وزارة التكوين الوطني.