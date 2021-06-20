كيفية عمل الكريب الحلو و طريقة حشوة بالنيوتيلا و شرائح الفراولة و الموز

وصفة عمل الكريب الحلو و طريقة حشو بالنوتيلا وشرائح الفراولة والموز هذه الوصفة من الوصفات الممتعة لذيذ التذوق سواء أن كانت بعمل الكريب الحلو أو الكريب الحادق حيث ابتكر العديد من طرق عجينة الكريب سواء تم تحضيرها بالجبنه أو بالفراخ أو تم تحضيرها بالكريب الحلو سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكريب الحلو بالنوتيلا وقطع الفواكه مثل محلات الحلواني. طريقة عمل الكريب الحلو ومكوناته طريقة عمل الكريب الحلو ومكوناته مكونات العجينة:- كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق زبدة سايحة.

مقدار كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة في حل إذا كان الكريب حادق يبقى نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

2 بيضه.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة كبيرة سكر نصف ملعقة في حالة إذا كان الكريب حادق. طريقة تحضير الكريب نخلط الحليب والبيض باستخدام الخلاط الكهربائي. أثناء خفق البيض والحليب ضيفي البيض و السكر والفانيليا واستمري في عملية الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم اسكبي مزيج البيض واللبن والفانيليا والسكر في وعاء عميق انزلي عليهم بالزبدة واخلطي المزيج والزبدة جيدا بالمضرب السلك اليدوي. بعد ذلك ضيفي الدقيق بشكل تدريجي واستمر في عملية تقليب الخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضها و تصبح مزيج ناعم. الخطوة التالية صفي المزيج من التكتلات فإذا لم يوجد فيه تكتلات لا تقوم بعمل هذه الخطوة. ثم ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة. ضعي مقلاة على النار غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت. ضعي مقدار من عجينة الكريب في المقلاة حركي المزيج على شكل حركة دائرية لكى تحصلي على دائرة بحجم كبير في المقلاة. انتظر قليل من الوقت لكي يكتسب الكريب اللون الذهبي من الجوانب ثم نقلبها على الوجه الأخر. قومي بعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. طريقة تحضير الكريب طريقة تحضير كريب النوتيلا بشرائح الفواكه طريقة تحضير كريب النوتيلا بشرائح الفواكه المكونات:- عجينة الكريب التي قمنا بأعدادها سابقا.

مقدار كوب من شرائح الفراولة.

وقطع الموز طريقة تحضير الكريب الحلو الخطوات الأولي احضري عجينة الكريب قومي بفردها ثم نبدأ في وضع طبقة من الشيكولاته النيوتيلا على الكريب وقومي بفردها جيدا. ثم قومي برص شرائح الفراولة وقطع الموز. ثم قومي بثني الكريب المحشي بالطريقة المفضلة والمرغوب فيها. طريقة تحضير الكريب الحلو الوسوم

وصفة عمل الكريب الحلو و طريقة حشو بالنوتيلا وشرائح الفراولة والموز هذه الوصفة من الوصفات الممتعة لذيذ التذوق سواء أن كانت بعمل الكريب الحلو أو الكريب الحادق حيث ابتكر العديد من طرق عجينة الكريب سواء تم تحضيرها بالجبنه أو بالفراخ أو تم تحضيرها بالكريب الحلو سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكريب الحلو بالنوتيلا وقطع الفواكه مثل محلات الحلواني. طريقة عمل الكريب الحلو ومكوناته طريقة عمل الكريب الحلو ومكوناته مكونات العجينة:- كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق زبدة سايحة.

مقدار كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة في حل إذا كان الكريب حادق يبقى نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

2 بيضه.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة كبيرة سكر نصف ملعقة في حالة إذا كان الكريب حادق. طريقة تحضير الكريب نخلط الحليب والبيض باستخدام الخلاط الكهربائي. أثناء خفق البيض والحليب ضيفي البيض و السكر والفانيليا واستمري في عملية الخفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم اسكبي مزيج البيض واللبن والفانيليا والسكر في وعاء عميق انزلي عليهم بالزبدة واخلطي المزيج والزبدة جيدا بالمضرب السلك اليدوي. بعد ذلك ضيفي الدقيق بشكل تدريجي واستمر في عملية تقليب الخليط حتى تتجانس المكونات مع بعضها و تصبح مزيج ناعم. الخطوة التالية صفي المزيج من التكتلات فإذا لم يوجد فيه تكتلات لا تقوم بعمل هذه الخطوة. ثم ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة. ضعي مقلاة على النار غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزيت. ضعي مقدار من عجينة الكريب في المقلاة حركي المزيج على شكل حركة دائرية لكى تحصلي على دائرة بحجم كبير في المقلاة. انتظر قليل من الوقت لكي يكتسب الكريب اللون الذهبي من الجوانب ثم نقلبها على الوجه الأخر. قومي بعمل باقي الكمية بنفس الطريقة. طريقة تحضير الكريب طريقة تحضير كريب النوتيلا بشرائح الفواكه طريقة تحضير كريب النوتيلا بشرائح الفواكه المكونات:- عجينة الكريب التي قمنا بأعدادها سابقا.

مقدار كوب من شرائح الفراولة.

وقطع الموز طريقة تحضير الكريب الحلو الخطوات الأولي احضري عجينة الكريب قومي بفردها ثم نبدأ في وضع طبقة من الشيكولاته النيوتيلا على الكريب وقومي بفردها جيدا. ثم قومي برص شرائح الفراولة وقطع الموز. ثم قومي بثني الكريب المحشي بالطريقة المفضلة والمرغوب فيها. طريقة تحضير الكريب الحلو

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية عمل الكريب الحلو و طريقة حشوة بالنيوتيلا و شرائح الفراولة و الموز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.