احصل على تمويلك العقاري بمبلغ يصل لـ 500 ألف ريال أفضل تمويل عقاري من بنك الرياض

شروط التمويل العقاري من بنك الرياض أمر يشغل الكثيرين من عملاء البنك أو المقدمين على التعامل معه حيث يعتبر أعرق المؤسسات المالية في الشرق الأوسط كافة والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد منذ أن بدأ عمله في عام 1957 ،للمزيد نقدم لك هذا المقال.

يشترط الحصول على التمويل العقاري من بنك الرياض أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية أو الحاصلين على الجنسية.

أن يكون من العاملين في أحد القطاعات الحكومية وشبه الحكومية أو القطاع الخاص وكذلك قطاع البنوك.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب خمس آلاف ريال سعودي ويتم تحويل الراتب ويستثنى من ذلك العاملون في قطاع البنوك.

شروط الحصول على تمويل عقاري من بنك الرياضمميزات التمويل العقاري من بنك الرياض

يقدم بنك الرياض باقة كبيرة من الحلول التمويلية مع برامج تمويل ميسرة مدعومة من البنك بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية وزارة الإسكان ومتوافقا مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم أيضا حاسبة التمويل العقاري التي تمكنك من معرفة قيمة التمويل عن طريق شبكة الإنترنت ،ويمتاز التمويل العقاري المقدم من بنك الرياض بما يلي: