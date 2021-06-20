يرغب عدد كبير من الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية الالتحاق ببرامج جامعة أم القرى من برامج البكالوريوس وبرامج الدبلوم وغيرها، والحصول على كافة مميزات واحدة من أعرق الجامعات بالمملكة والتي تم تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود رحمة الله عليه، وحتى يتمكن الطالب من التسجيل في جامعة أم القرى 1443 يجب عليه أن يكون مستوفي شروط التسجيل كما يمكنه التقديم والتسجيل عبر بعض الخطوات البسيطة، إليكم في السطور المقبلة نوضح شروط وخطوات التسجيل في جامعة أم القرى 1443 .. مواعيد التقديم والمستندات المطلوبة.

شروط التسجيل في جامعة أم القرى 1443

هناك بعض الشروط التي يجب أن يتم استيفائها من قبل الطالب المتقدم للتسجيل في جامعة أم القرى، وتلك الشروط هي:

أن يكون الطالب حاملًا للشهادة الثانوية وما يعادلها.

ألا يكون قد مضى على الشهادة الثانوية 5 سنوات.

في حالة التقديم للتخصصات الطبية بالجامعة، يجب ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية عامين.

أن يقل عمر الطللب عن 25 عامًا.

يجب أن يكون الطالب قد قام باجتياز اختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة واختبارات الكفايات اللغة الإنجليزية.

أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية للطالب، ويجب أن يكون لائق طبيًا.

ألا يكون قد تم فصل الطالب فيما مضى من جامعة أم القرى أو من أية جامعات أخرى.

خطوات التسجيل في جامعة أم القرى

يتم التسجيل في جامعة أم القرى باتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع جامعة أم القرى الإلكتروني الرسمي.

ثم يتم الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

بعدها عليك باختيار بوابة القبول الموحد.

يتم انشاء حساب جديد بإدخال كافة البيانات المطلوبة مثل الاسم والجنسية ورقم الهوية ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثم اضغط على أيقونة التالي لتحصل على الكود عبر رقم الجوال.

أدخل إلى حساب الطالب على بوابة القبول الموحد.

ثم قم بملء بيانات طلب القبول بالجامعة والتي تتمثل في بيانات الطالب الشخصية وبيانات التواصل، والمؤهل الدراسي وبيانات العنوان وبيانات العمل.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة ثم يتم تقديم الطلب.

المستندات المطلوب ارفاقها للتسجيل هي شهادة الثانوية وبطاقة الهوية الوطنية وصورة الطالب الشخصية.

يتم التقديم للتسجيل في جامعة أم القرى 1443 حتى يوم 27 من ذي القعدة 1442، ومن المعروف أن باب التسجيل بدأ من اليوم الأول من شهر ذي القعدة.

تتم المقابلات الشخصية في الفترة بين 1 و 14 ذي الحجة 1442.

نتائج الترشيحي تكون في يوم 22 ذي الحجة 1442.

تأكيد القبول يكون في الفترة بين 22 و 26 من ذي الحجة 1443.

مواعيد التسجيل في جامعة أم القرى