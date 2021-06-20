لبنان.. إقفال تام وقطع طرقات تزامنا مع الإضراب وسط دعوات إلى تشكيل الحكومة ( فيديو)

دوت الخليج :- يشهد لبنان، اليوم الخميس، إقفالا تاما، على ضوء الإضراب الذي أعلنه الاتحاد العمالي العام، ضد السلطة السياسية، في حين أن الأخيرة أكدت مشاركتها به.
وأفاد مراسلنا بأن بعض المناطق اللبنانية شهدت تحركات احتجاجية وإقفال طرق بالإطارات المشتعلة، تزامنا مع الإضراب العام.
ها ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الساسة إلى "التوقف عن التراشق والاتهامات والمحاصصة، والمبادرة إلى تأليف حكومة إنقاذ"، وقال: "ما يحصل يخرج عن نطاق العقل، لذلك توقفوا عن سياسة القتل بحق الشعب اللبناني وبادروا فورا إلى تنازلات".
وتابع: "ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية، والاقتصادية، والحد الأدنى بات يساوي 30 دولارا، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني وهذا لا يتحقق الا بوجود حكومة انقاذ"، موضحا أن "لا شيء أكبر من الوطن، ولا شيء أكبر من لبنان، ويجب أن ندافع عنه وطنا نهائيا لجميع اللبنانيين، وما يمارس علينا اليوم هو تهجير من وطننا ومحاولة قتل من دون رصاص".
المصدر: RT + الإعلام اللبناني
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